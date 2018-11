ASAP Rocky avaldas muusikavideo uuele loole "Sundress"

Loos kasutatakse biiti Tame Impala loost "Why Won't You Make Up Your Mind?", mis ilmus bändi debüütalbumil "Innerspeaker". Video lavastas Frank Lebon, vahendas Pitchfork.

ASAP Rocky seni viimane stuudioalbum "Testing" ilmus selle aasta esimesel poole. Hiljuti avaldas ta muusikavideo oma loole "Fukk Sleep", kus teeb kaasa ka FKA Twigs.