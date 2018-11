Placido Domingo "Ringvaatele": minu elu möödub laval

19. veebruaril esineb Placido Domingo koos Eesti riikliku sümfooniaorkestriga Saku Suurhallis. Tänavu suvel külastas Domingo aga Tallinnas toimunud UEFA Superkarika finaali.

"Ma olen väga suur jalgpallifänn. Ma sõidan mõnikord spetsiaalselt oma tiimi vaatama ja on suur kokkusattumus, et ma esinen siin nüüd esimest korda," rääkis Domingo.

Eesti kontserti ootab legendaarne muusik väga. "Ma olen nii õnnelik, et saan esimest korda teie riigis laulda. Kui ma mõnes uues riigis laulan, on see mulle väga põnev. Publikul on siis võimalus sind avastada," selgitas ta.

Eesti kontserdiks, nagu igaks teiseks, valmistub Domingo iga päev. 77-aastane tenor ütles, et pole oma elus päevagi õppimata jätnud. "Avan noodi, loen midagi uut või kuulan uusi asju. Viimane asi, mida ma voodis enne uinumist teen, on noodid. Ma võtan noodid kätte, õpin neid ja selline on mu elu," kirjeldas ta.

Mehe igapäevaelu möödub laval. "Ükskõik, kas publik on saalis või ei. Ma teen proove ja valmistun," lausus ta.