Uku Suviste edust Vene talendisaates: ma ei osanud seda ette näha

Muusik Uku Suviste võistleb Venemaa talendisaate "Voice of Russia" seitsmendal hooajal ning on pääsenud 48 parima osaleja sekka.

Hooaeg, mida juhib saatejuht Dmitri Nagiev, startis 12. oktoobril. Uku Suviste pääses võistlustulle Ed Sheerani looga "Perfect", vahendas ETV saade "Ringvaade".

36-aastane Suviste proovis võistlusele pääseda ka eelmisel aastal, kuid siis õnn ei naeratanud. Saatesse esitatakse umbes 13 000 avaldust, millest praagitakse välja veidi üle saja esineja. Tänavust edu ei osanud Suviste ette näha, tõdedes, et oli õnnelik, et pääses ainuüksi esimesest žüriivoorust läbi.

Tänavune hooaeg linastub reedeõhtusel vaadataivamal ajal ning saatel on 24 miljonit vaatajat. Suviste sõnul teda sellest hoolimata veel tänaval ära ei tunta. "Vene rahvuse südame võitmine nõuab ikka rohkem aega," tõdes ta.

"Voice of Russia" käimasoleva hooaja žüriisse kuuluvad räppar Basta, Ukraina laulja Ani Lorak, muusik ja laulukirjutaja Sergei Shnurov ja ukrainlasest helilooja Konstantin Meladze. Uku Suviste valis endale Ani Loraki tiimi, kuigi teda soovis oma meeskonda ka Sergei Shnurov. Suviste selgitas, et talle sobib Loraki stiil rohkem. "Esimesed kolm-neli vooru on see, et sinu produtsent ja juhendaja on ise otsustaja, keda t alaseb edasi järgmisesse saatesse ja kelle ta saadab minema. Väga oluline on, et sa jätad hea mulje just talle," rääkis Suviste saate ideest.

Suviste on ka varem püüdnud välismaistel konkurssidel läbi lüüa. 2010. aastal tuli Uku Suviste Jurmala lauluvõistlusel "Uus laine" kolmandaks. Nüüd proovib ta saavutada edu Venemaal ja Suviste sõnul pakub tema vene keel sealsetele inimestele palju nalja. "Suure tahtejõuga puterdan," kirjeldas ta oma keeleoskust.