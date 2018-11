Kärus pannakse haruldased kärud näitusele

Aljona Suržikova asutass Heade Tegude muuseumi 2012. aastal eesmärgiga arendada kultuurielu Käru alevikus. Aastate jooksul on soetatud hoones tehtud mitmeid näitusi, moeshowsid, kohtumisi ja filminäitamisi, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Selle aasta suvel tuli naisel mõte teha Kärus kärude muuseum. Tänavu algaski aktiivne kärude ja lastevankrite kogumine. Hetkel on koos juba üle 50 vankri, mõned haruldused on pärit ka välismaalt. "See on juba haigus, vaatad, et saaksid kärusid. Ma reisin väga palju, sest ma olen režissöör. Kui ma olen filmifestivalidel, uurin, mis muuseume seal on," naeris Suržikova.

Külastajateni tuuakse näitusel kärude ajalugu ja areng ning näituse korraldaja on riigiarhiivist tellinud vanade vankrite fotosid ja videolugusid. Näitusele on kogutud juba kolm käru 19. sajandist.

Suržikova ootab lisaks kõiki kärusid, mis seisavad inimestel kuuri all. Selleks, et kärud saaks näitusele panna, tuleb neeed üle värvida, puhastada ja esinduslikuks muuta.

"Kärunäitus on esimene samm. Kui me saame kogukonna, kes on nõus, et tuleb uus muuseum Eestisse, uus koht, kuhu saab lastega minna ja et maal oleks rohkem tööd," rääkis Suržikova, et näeb kärumuuseumi ideed toimivana.

Kes tahab Aljona ideele hoogu anda, saab seda teha Hooandjas www.hooandja.ee.