Nublu Tartu kontserti soojendab Orelipoiss

Jaan Pehk on muusikaarmastajatele tuttav juba eelmise sajandi lõpust, mil liitus 1998. aastal kitarristina Claire's Birthray koosseisuga, kus mängis kuni bändi laialiminemiseni viis aastat hiljem. Seejärel loodi Vaiko Eplikuga uus kollektiiv Koer, mille tuntuima hiti "Maiu on piimaauto" sõnade autor ja esitaja on Pehk ise. Lisaks on muusik kaasa löönud ansamblite Ruffus ja Eliit ridades. Alates 2004. aastast tegutseb ta elektroonilise popi kollektiivi Köök ridades ning on viimased kuus aastat ansambli Kõrsikud liige.

Pehki soolokarjäär Orelipoisina algas sarnaselt Nublule. "Saatsin paarile sõbrale toonase MSN-i kaudu oma palasid ja need läksid liikvele. Mingil hetkel hakati mulle neid juba uute inimeste poolt tagasi saatma, et kuula, päris huvitav, keegi Orelipoiss. Suurt saladust ma sellest ei teinud ja olin peatselt paljastatud," meenutas muusik.

Sel kevadel ilmus muusikul järjekorras kuues album "Sünnipäev". "Ilus aasta on olnud. Reisisin seljakotiga Aasias. Siis ilmus uus helikandja. Vahepeal tuli kevad. Suvel andsin mitmeid kontserte ja puhkasin Eesti saartel. Septembrikuu veetsin Gotlandil, hiljuti käisin Vilsandil ja hetkel olen Aafrikas," vaatas Orelipoiss tegusale ja seiklusterohkele aastale tagasi.

Mida arvab Orelipoiss nublust, kellega detsembris lava jagatakse? "Tean mitmeid Nublu lugusid ja tänu Siim Nestori iganädalastele popmuusikaülevaadetele Facebookis olen kursis, et Nublu on populaarne," rääkis artist. "Kuniks tuleb uusi häid laule, ei huvitagi kedagi väga, kes sa oled, peaasi, et sa oled Nublu," rääkis Orelipoiss artistinime all esinemisest.