Andrei Zevakin: Emily kirjutas võistluslaulu oma isiklikust kogemusest

Kuigi poolfinaali jõudnud võistluslood saavad avalikuks alles detsembris, rääkis Zevakin ETV2 "Lastetoas" võistlusloo taustast. "Selle me kirjutasime minu sõbra Igor Volhonski ja Emily Jürgensiga. Emily lõi idee, et ta tahtis rääkida oma isiklikust kogemusest. Ta oli just poisiga lahku läinud," avaldas muusik.

Edasipääsemisest sai Zevakin teada lennujaamas, sest oli just puhkuselt saabunud. "Ma vaatasin "Ringvaate" saatest. Keegi ei öelnud mulle enne, ma olin juba mures, et äkki ma ei saanudki," tunnistas ta.

Zevakin on tuntud ka videoblogija ja jalgpallurina. Muusika on siiski ta põhitöö. "Sellega ma tegelen iga päev, aga kui mul tekib naljakas idee, millest võiks video teha, kirjutan ma oma kaameramehele Ott-Erik Eendrale," rääkis ta oma videokanalist Youtube'is.

Oma populaarsust noorte seas selgitas noormees sellega, et tegeleb asjadega, mis talle meeldivad. "Ma arvan, et miks mul nii hästi läheb, on see, et ma teen seda, mis mulle meeldib. Ma panen sinna südame sisse, selles peitubki võlu," selgitas ta.