Gurmeeteatris esietendub Eurovisiooni lauluvõistlusel põhinev muusikal

Esmakordselt pälvis Christie avaliku tähelepanu 1998. aastal muusikaliga "Crusade". Kaks aastat hiljem sai tema muusikal suure tunnustuse ning erakordse tagasiside osaliseks kuulsal "Edinburgh Fringe Festival"-il. Viimased 25 aastat on ta kirjutanud muusikale ja näidendeid ning peab Eurovisiooni lauluvõistlust üheks maailma rõõmsamaks ja suurimaks meelelahutusürituseks. "Ma ootan igal aastal huviga, milliste lauludega riigid üllatavad ja kuidas nad laval selle loo ellu äratavad," kommenteeris lavastaja.

Näitlejate hulgas eestlaseid ei ole. "Ma valisin näitlejad selle põhjal, kellega ma olen varem koostööd teinud," põhjendas Christie. "Ma tean, et neil on olemas vajalik kogemustepagas, mis show'ga sobib. See lavastus on näitlejale väga nõudlik, sest lisaks sellele, et sa pead oskama väga hästi laulda, tantsida ja näidelda, peavad sul olema ka head koomikuomadused. Tean omast kogemusest, et "Dinnervisioni" näitlejatel on kõik need oskused olemas."

See, et laval pole Eesti näitlejaid, ei tähenda, et Eesti lavastuses esindatud ei ole. "Me lõime Eesti etendusi silmas pidades lavastusse täiesti uue osaleja, kelle kostüüm peegeldab Eesti esindajat 2018. aasta Eurovisiooni lauluvõistlusel," viitas lavastaja Elina Nechayeva kleididisainile. "Lisaks kasutame mõningaid fraase eesti keeles," lisas ta.

"Dinnervision" etendub Gurmeeteatris 6.-22. detsembrini ning seda saadab kolmekäiguline õhtusöök, mille on tänavu koostanud Soome kokk Ismo Sipeläinen.