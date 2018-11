Jüri Muttika uuris, mis tundega Eesti Laulu poolfinalistid võistlustulle asuvad

Uku Suviste tunnistas, et edasipääsemine tuli talle natuke ootamatult. "Käisid ettevalmistused algavaks jõulutuuriks, kontsertideks, mis detsembris on tulemas."

Ansamblist Patune Pool tuntud Sünne Valtri ütles, et ta polegi kõigeks selleks veel valmis, mis seoses Eesti Lauluga ees ootamas on. "Mul ju puudub igasugune kogemus, mis sellise mastaabiga saates üldse toimuma hakkab. Eks ma lähen vaikselt vooluga kaasa. Vaatab, kuhu viib."

"Ma pean ausalt tunnistama, et niipea, kui ma sain teada, et sain edasi, siis ma mõtlesin, et kuhu ma ennast mässinud olen, et nüüd peab tööle hakkama," lisas Valtri.

Eelžürii liige Ivar Must ütles, et kuulas läbi kõik 216 lugu ja mõned ka topelt. "Mind ehmatas üks periood – ma ei mäleta, mis numbrist mis numbrini – kui ma panin ainult nulle. Need laulud ma kuulasin üle. Ma ei tea, kas need lood on siin, aga kaks said nullist neli ja viis punkti."

Teine eelžürii liige Karl-Erik Taukar tunnistas, et ei tundnud ära nii mõndagi kuulsat lauljat. "Selles mõttes oli tore pimetest. Mina tegin seda kahes osas kahe päevaga." Taukar lisas, et mis talle lugude puhul silma jäi, oli see, et näiliselt vahetu manneer on tõusnud au sisse.

Egert Milderil on võistlustules tänavu kaks lugu, mis peavad omavahel konkureerima. "Aga eesmärk oli teha nii palju häid lugusid Eesti Laulule kui võimalik. Ja mina suutsin hakkama saada kahega."

Milder pole kindel, kas ta just hitivalemit teab, kuid üritab iga lugu teha kõige paremini. "Seekord tundub, et minu muusikaeelistus hakkab kokku minema žürii muusikaeelistusega.

Saksakeelset lugu "Wo sind die Katzen" esitav Kaia Tamm ütles, et saksa keel pole mis teab just ilus keel, vaid küllaltki raske keel. "See pole just kõige ilusam laulukeel, aga sellel hetkel ma elasin Saksamaal. Igaüks võib ju inglise keeles laulda, see on standardasi, aga saksa keeles laulda ja seda enam-vähem huvitavalt ja meloodiliselt teha, see on ülesanne ja huvitas mind."

Sissi Nylia Benita tunnistas, et kirjutas loo inglise keeles juba ette Eurovisioonile mõeldes. "Minu unistus on jõuda Eurovisioonile. Kõik minu ideed on mõeldud juba selle mõttega, et mis seal toimiks."

Jennifer Cohen, kes esitab lugu "Little Baby EI", on ühest kõrvast kurt, kuid tema sõnul see teda ei sega. "Ma olen ühest kõrvast kurt, aga see ei sega mind – ma olen ikka sama andekas."

Jaan Pehk nentis, et talle tundub, et ta on sellel aastal Eesti Laulul Ivo Linna, sest on kõige vanem esineja.