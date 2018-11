Muttika ja Hermaküla läksid padelientusiastide Sal-Salleri ja Armin Kõomäe vastu

"Üks asi, mida sa näed, on see, et reket on lühike. Teine asi on see, et reketil ei ole keeli," selgitas padelitreener Siim Tuus. "Selle sees on augud. Aga palli on tänu sellele reketile lihtne lüüa. Tabamispunkt on käele lähemal."

Pange nad liikuma, hoidke palli madalal, mängige nurkadesse – need oli Tuusa soovitused Muttikale ja Hermakülale enne Sal-Salleri ja Kõomäe vastu astumist.

"Ma nägin Muttika lööke, ma tegelikult neid nats kardan," märkis Kõomägi enne matši.

Esimese geimi kaotas Muttika-Hermaküla tiim. "Aga lootus sureb viimasena," märkis Hermaküla. "Meil on mitu geimi võimalus veel võita."

Sal-Saller on praeguseks padeli mänginud 2–3 aastat. Eestis on padel olnud umbes aasta aega. "Ma tutvusin selle mänguga välismaal. Hispaanias, kus teda mängitakse palju. Vaatasin, et imelik puur ja ei saa aru, mis värk on, aga andsin sõrme ja võttis terve mehe. Selles suhtes on äge mäng."

"Padel sündis 1969. aastal Mehhikos, kui üks härra, kes tahtis teha oma hoovi tenniseplatsi, tegigi sinna tenniseplatsi, aga ruumi ei jätkunud. Ja siis ta kutsus oma sõbrad sinna mängima – sel on ju tenniseplatsiga väga sarnane võrk ja pallid on praktiliselt samasugused. Ja siis selle härrasmehe naine vaatas, kuidas tema mees oma sõpradega mängib ja ütles, et "te ei mahu sinna hästi ära, tehke seinad". Härra võttis kuulda ja siis tekkisid seinad, plats oli väiksem kui tennise oma ja siis läks ning muudkui see naine sealt akna pealt õpetas ja ühel hetkel oli see täiesti teine mäng teise reketiga," võttis Kõomägi padeli sünniloo kokku.

Kõomägi lisas, et padelis on vaja vähem jõudu kui tennises. "Siin on rohkem osavuse, platsi nägemise peale. See pall paigutatakse kavalamalt jne. Tennises on väga sageli vaja head tugevat lööki."

Kohtumise lõppseisuks jäi Muttika-Hermaküla poolelt kindel null – 6:0.