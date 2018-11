ERSO multiinstrumentalist Kaido Suss end iga pilliga eraldi vormis ei hoia

Kui Marko Reikop oleks neil palunud kaasa võtta kõik pillid, mis nad üldse mängida oskaksid, siis juba stuudios olevatele lisandunuks barokkfagott ja kontrafagott, ütles Suss "Ringvaatele". "Võib-olla midagi kuskilt leiaks veel."

Stuudios oli Sussil ja Kõrvitsal kaasas klaver, fagott, puhkflööt ja 12-keelne kitarr. "Klaver on väiksest peale olnud, fagott oli kõige hilisem pill, mida ma üldse õppima hakkasin. Need on toredad pillid, kõik erinevate kõladega. See 12-keelne on mul juba eriline lemmik varasest noorusest. See kõlab nagu mängiks kahte kitarri korraga."

Sussi sõnul ta end iga pilliga eraldi vormis hoidma ei pea. "See, mis lapsena ikka õpitud, püsib eluaeg meeles."

Kõrvits ütles, et mängib samamoodi peale tšello igapäevaselt ka klaverit ja laulab. "Ma vist jään Kaidole natuke alla oma pillimänguoskusega." Tema sõnul on erineva loo väljendamiseks erinev pill. "Ühega see toimib ja teisega ei toimi ning vastupidi."

Kõrvits märkis, et tahaks veel osata trumme mängida. "Ma arvan, et millalgi tuleb hakata õppima."

Kontserdisarja "100 kontserti Eestile" täpsema kavaga saab tutvuda veebisaidil 100kontserti.erso.ee.