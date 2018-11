Vigala Sassi pikaaegne elukaaslane: ta oli nii hea kui hea ta olla oskas

Esmaspäeva oli taas põhjust kõneleda kolm aastat tagasi surnud ravitsejast Vigala Sassist, sest ilmunud on Sirje Presnali raamat "Ikkagi inimene. Otsestuudios käisid sel puhul raamatu autor ise ka Vigala Sassi pikaaegne elukaaslane Elo Liiv, kes rääkis elust pärast Vigala Sassi surma ning sellest, kuidas ta teda mäletama on jäänud.

Liiv tunnistas, et pärast kolme aastat mõtleb ta Vigala Sassi peale jätkuvalt üsna sageli. "Ei saa öelda, et kui inimene sureb – nagu Sass ütles, et keha kaob ära – et siis kõik kaob ära. Eriti, kui me maal oleme, siis see on igapäevane mõtlemine, et kuidas tema teeks või mis ta ütles mingi asja kohta. Lastel on samamoodi."

Küsimusele, kas Vigala Sass annab enda kohalolekust ka kuidagi praegu tunda, märkis Liiv, et Vigala Sass ütleks, et see on meie väljamõeldis. "Aga ükskõik, mis moel inimesed oma kaotatud lähedasi kujutavad, see on kõik tõene ja õige. See on see, kuidas me lepime nende lahkumisega nende elust."

Ta lisas, et see on väga õige mõtteviis, kui inimesed mõtlevad, et surnud meiega koos eksisteerivad.

Raamatu autor Sirje Presnal märkis, et ei ole mitte kunagi Vigala Sassiga kohtunud. "Täiesti puhta lehena lendasin peale." Ta lisas, et üldiselt olid inimesed nõus temast rääkima ja allikaid leida oli üsna lihtne. "Igaühel neist on oma mälestus, mis on üksteisega vahel natuke ka konfliktis. Ma ei ole siiamaani aru saanud, mis mees see Sass oli tegelikult."

"Kui inimene elab 70 aastat ehk pika elu, siis ta jõuab muutuda selle aja jooksul, ja see, et inimesed muutuvad, ongi hea ja õige, sest see näitab, et inimene on arenemisvõimeline. Seda enam, et Sass oli kogu aeg teadusemees. Ta kogu aeg proovis teadusega kaasas käia."

Ta lisas, et aeg-ajalt tekkis tal küsimus, miks Vigala Sass kümme aastat hiljem mõne teema kohta hoopis teistmoodi arvab. "Mul kukkus maailm mitu korda kokku vahepeal. Aga siis ta seletas ära, et on ise ka uusi teadmisi saanud jne. See on kõik loomulik."

Liivi sõnul ei olnud Vigala Sass dogmaatik, et oleks midagi 20-aastaselt otsustanud ja 70-aastaselt hoidnuks seda sama õde. "Osa tõdesid olid jah, mis läbi tema elu jooksid. Aga ta oli nii mitmekülgne inimene ja tegeles nii paljude valdkondadega. See annabki selle, et inimestel on temast erinevad mälestused."

Liiv usub, et Vigala Sass oli hea inimene. "Ta oli nii hea kui ta oskas olla hea. Meist keegi ei ole 100 protsenti hea. Ikka alati midagi kihvatab ja inimsuhted on keerulised."

Liivi sõnul olid nad perega nõus Presnalil Vigala Sassist raamat kirjutada ainult juhul, kui ta teeb seda hästi põhjalikult. "Ja see on hästi põhjalik raamat." Ta lisas, et neil ei ole kodu perealbumites neid piltegi, mis nad raamatust leidsid.