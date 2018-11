Galerii: Eesti Laulu poolfinalistid kogunesid esimest korda enne ühist pressikonverentsi

Edasipääsejad tähestikulises järjekorras:



1. "Believe", esitaja Kadiah; muusika Kadi Poll; sõnad Kadi Poll.

2. "Cold Love", esitaja Kerli Kivilaan; muusika Kerli Kivilaan, Egert Milder, Andres Kõpper; sõnad Kerli Kivilaan, Egert Milder, Andres Kõpper.

3. "Coming Home", esitaja INGER; muusika Inger Fridolin, Karl-Ander Reismann; sõnad Inger Fridolin, Karl-Ander Reismann.

4. "Deep Water", esitaja Sofia Rubina-Hunter; muusika Sofia Rubina-Hunter, Janika Tenn; sõnad Oljana Kallson.

5. "Follow Me Back", esitaja Around The Sun; muusika Daniel Rukovitškin; sõnad Georg Eessaar.

6. "Halleluja", esitaja Lacy Jay; muusika Ago Teppand, Lacy Nicole Jones, Hugo Martin Maasikas; sõnad Ago Teppand, Lacy Nicole Jones.

7. "High Heels In The Neighbourhood", esitaja The Swingers; muusika Tanja Mihhailova, Timo Vendt, Mihkel Mattisen; sõnad Tanja Mihhailova, Mihkel Mattisen.

8. "Hold Me Close", esitaja xtra basic & Emily J; muusika Andrei Zevakin, Igor Volhonski; sõnad Andrei Zevakin, Igor Volhonski.

9. "I'll Do It My Way", esitaja Synne Valtri; muusika Sünne Valtri; sõnad Sünne Valtri.

10. "Kaks miinust", esitaja Iseloomad; muusika Vilho Meier; sõnad Siim Randveer.

11. "Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia; muusika Grete Paia, Mihkel Mattisen, Timo Vendt; sõnad Grete Paia, Mihkel Mattisen, Kerli Puusepp.

12. "Little Baby El", esitaja Jennifer Cohen, muusika Chris Hierro, Jennifer Marisse Cohen, Luisa Lõhmus; sõnad Jennifer Marisse Cohen, Luisa Lõhmus.

13. "Miks sa teed nii?", esitaja Johanna Eendra; muusika Johanna Eendra; sõnad Johanna Eendra, Joosep Eendra.

14. "Milline päev", esitaja Lumevärv ft. INGA; muusika Margus Piik, Kermo Hert; sõnad Jana Hallas.

15. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk; muusika Cätlin Mägi; sõnad Jaan Pehk.

16. "Pretty Little Liar", esitaja Uku Suviste; muusika Uku Suviste, Oliver Mazurtshak; sõnad Uku Suviste, Oliver Mazurtshak.

17. "Smile", esitaja Marko Kaar; muusika Marko Kaar, Egert Kanep; sõnad Marko Kaar.

18. "Soovide puu", esitaja Sandra Nurmsalu; muusika Priit Pajusaar, Sandra Nurmsalu; sõnad Aapo Ilves.

19. "Storm", esitaja Victor Crone; muusika Stig Rästa, Vallo Kikas, Victor Crone; sõnad Stig Rästa, Victor Crone, Fred Krieger.

20. "Strong", esitaja Sissi; muusika Karl-Ander Reismann, Sissi Nylia Benita; sõnad Sissi Nylia Benita.

21. "Supernova", esitaja Ranele; muusika Marek Rosenberg, Lauri Lembinen, Marco Margna; sõnad Anne Loho.

22. "Without You", esitaja Stefan; muusika Stefan Airapetjan, Karl-Ander Reismann; sõnad Stefan Airapetjan.

23. "Wo sind die Katzen?", esitaja Kaia Tamm; muusika Kaia Tamm; sõnad Kaia Tamm.

24. "Öhuloss", estitaja Öed; muusika Tuuli Rand, Kristel Aaslaid, Bert Prikenfeld, Egert Milder; sõnad Tuuli Rand, Kristel Aaslaid, Bert Prikenfeld, Egert Milder.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli Spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.