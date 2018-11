Selgus Eesti Laul 2019 poolfinaalide jaotus

1. POOLFINAAL

1. "High Heels In The Neighbourhood", esitaja The Swingers, Birgit & Tanja;

2. "Supernova", esitaja Ranele;

3. "Deep Water", esitaja Sofia Rubina-Hunter;

4."Hold Me Close", esitaja xtra basic & Emily J;

5. "Miks sa teed nii?", esitaja Johanna Eendra;

6. "Storm", esitaja Victor Crone

7. "Without You", esitaja STEFAN;

8. "Little Baby El", esitaja Jennifer Cohen,

9. "Soovide puu", esitaja Sandra Nurmsalu;

10."Öhuloss", estitaja Öed;

11. "Smile", esitaja Marko Kaar;

12."Coming Home", esitaja INGER;

--------

2. POOLFINAAL

1. "I'll Do It My Way", esitaja Synne Valtri;

2. "Strong", esitaja Sissi;

3. "Wo sind die Katzen?", esitaja Kaia Tamm;

4. "Kaks miinust", esitaja Iseloomad;

5. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk;

6. "Milline päev", esitaja Lumevärv ft. INGA

7. "Pretty Little Liar", esitaja Uku Suviste;

8. "Cold Love", esitaja Kerli Kivilaan;

9. "Follow Me Back", esitaja Around The Sun;

10. "Halleluja", esitaja Lacy Jay;

11. "Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia;

12."Believe", esitaja Kadiah