John Lewise jõulureklaamis rullub lahti Elton Johni karjäär

Veidi pikem kui kaheminutiline reklaam viib vaatajad ajas tagasi Briti muusikaikooni karjääriredelit pidi. Reklaam näitab Elton Johni 1960ndate pubiartistina ja maailmakuulsa staarina 1970ndatel, vahendas Independent.

Kaubamaja avaldas lõpuks ka kaadrid, kuidas reklaam tehti.

Reklaami loovjuht oli Richard Brim, kes avaldas, et stsenaarium valiti 300 väljapakutu seast. "See paistis teiste seast silma. Lugu, kuidas kingitus muutis väikese poisi elu. Aga see väike poiss oli juhuslikult Elton John," selgitas Richard Brim.

Reklaamklipi produtsentide hulgas on ka David Furnish, kes on kuulsa muusikuga abielus. "John Lewise jõulukampaania on olnud oluline osa pühadest ja meil on sellega palju sooje mälestusi. Oli suur au, et meil paluti olla sellest osa," lausus Furnish, kes on filmikompanii Rocket Pictures kaasjuht.

Reklaami lavastas Seb Edwards.

John Lewise turundusjuht Becky Brock selgitas, et reklaam põhineb tõsielul ja juhtumitel, mis Elton Johni karjääris tõesti ette on tulnud. "Kõik, mis selles stsenaariumis on, põhineb Elton Johni päriselul. Me taaslõime väikese poisi teekonna tema esimesest klaverist kuni staarikarjäärini, mida me kõik tunneme," selgitas Brock.

Kõik lavalised etteasted taasloodi digitaalselt. Kunstnik Andy Steele tunnistas, et staadionikontserdi taasloomine oli kõige keerulisem. "See oli tähtis osa Elton Johni karjäärist ja see stseen pidi peegeldama võimsat tunnet, mida 1970ndate staadionikontserdid pakkusid," selgitas Steele.