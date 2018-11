Edasipääsejad tähestikulises järjekorras:



1. "Believe", esitaja Kadiah; muusika Kadi Poll; sõnad Kadi Poll.

2. "Cold Love", esitaja Kerli Kivilaan; muusika Kerli Kivilaan, Egert Milder, Andres Kõpper; sõnad Kerli Kivilaan, Egert Milder, Andres Kõpper.

3. "Coming Home", esitaja INGER; muusika Inger Fridolin, Karl-Ander Reismann; sõnad Inger Fridolin, Karl-Ander Reismann.

4. "Deep Water", esitaja Sofia Rubina-Hunter; muusika Sofia Rubina-Hunter, Janika Tenn; sõnad Oljana Kallson.

5. "Follow Me Back", esitaja Around The Sun; muusika Daniel Rukovitškin; sõnad Georg Eessaar.

6. "Halleluja", esitaja Lacy Jay; muusika Ago Teppand, Lacy Nicole Jones, Hugo Martin Maasikas; sõnad Ago Teppand, Lacy Nicole Jones.

7. "High Heels In The Neighbourhood", esitaja The Swingers; muusika Tanja Mihhailova, Timo Vendt, Mihkel Mattisen; sõnad Tanja Mihhailova, Mihkel Mattisen.

8. "Hold Me Close", esitaja xtra basic & Emily J; muusika Andrei Zevakin, Igor Volhonski; sõnad Andrei Zevakin, Igor Volhonski.

9. "I'll Do It My Way", esitaja Synne Valtri; muusika Sünne Valtri; sõnad Sünne Valtri.

10. "Kaks miinust", esitaja Iseloomad; muusika Vilho Meier; sõnad Siim Randveer.

11. "Kui isegi kaotan", esitaja Grete Paia; muusika Grete Paia, Mihkel Mattisen, Timo Vendt; sõnad Grete Paia, Mihkel Mattisen, Kerli Puusepp.

12. "Little Baby El", esitaja Jennifer Cohen, muusika Chris Hierro, Jennifer Marisse Cohen, Luisa Lõhmus; sõnad Jennifer Marisse Cohen, Luisa Lõhmus.

13. "Miks sa teed nii?", esitaja Johanna Eendra; muusika Johanna Eendra; sõnad Johanna Eendra, Joosep Eendra.

14. "Milline päev", esitaja Lumevärv ft. INGA; muusika Margus Piik, Kermo Hert; sõnad Jana Hallas.

15. "Parmumäng", esitaja Cätlin Mägi & Jaan Pehk; muusika Cätlin Mägi; sõnad Jaan Pehk.

16. "Pretty Little Liar", esitaja Uku Suviste; muusika Uku Suviste, Oliver Mazurtshak; sõnad Uku Suviste, Oliver Mazurtshak.

17. "Smile", esitaja Marko Kaar; muusika Marko Kaar, Egert Kanep; sõnad Marko Kaar.

18. "Soovide puu", esitaja Sandra Nurmsalu; muusika Priit Pajusaar, Sandra Nurmsalu; sõnad Aapo Ilves.

19. "Storm", esitaja Victor Crone; muusika Stig Rästa, Vallo Kikas, Victor Crone; sõnad Stig Rästa, Victor Crone, Fred Krieger.

20. "Strong", esitaja Sissi; muusika Karl-Ander Reismann, Sissi Nylia Benita; sõnad Sissi Nylia Benita.

21. "Supernova", esitaja Ranele; muusika Marek Rosenberg, Lauri Lembinen, Marco Margna; sõnad Anne Loho.

22. "Without You", esitaja Stefan; muusika Stefan Airapetjan, Karl-Ander Reismann; sõnad Stefan Airapetjan.

23. "Wo sind die Katzen?", esitaja Kaia Tamm; muusika Kaia Tamm; sõnad Kaia Tamm.

24. "Öhuloss", estitaja Öed; muusika Tuuli Rand, Kristel Aaslaid, Bert Prikenfeld, Egert Milder; sõnad Tuuli Rand, Kristel Aaslaid, Bert Prikenfeld, Egert Milder.

Eelžüriisse kuulusid:

Ivar Must – helilooja

Lenna Kuurmaa – muusik ja laulja

Kaupo Karelson – teleprodutsent

Leen Kadakas – Universal Music Baltics juht

Vaido Pannel – Raadio Sky Plus muusikatoimetaja

Allan Roosileht – Star FM saatejuht

Mari-Liis Männik – Raadio Elmar peatoimetaja

Andres Puusepp – Power Hit Radio saatejuht

Laura Põldvere – muusik ja laulja

Karl-Erik Taukar – muusik ja laulja

Dagmar Oja – laulja

Rolf Roosalu – muusik ja laulja

Renee Meriste – muusikamanager

Sten Teppan – Vikerraadio muusikatoimetaja



Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu ülikooli Spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril. Piletid Tartus toimuvatele poolfinaalidele ja Tallinnas aset leidvale finaalile on müügil Piletilevis.