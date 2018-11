Tomi Rahula Eesti Laulu uutest reeglitest: oluline, et kõikidel oleks võrdne start

"Uue Eesti Laulu eesmärgid on kanda vanu traditsioone edasi, lihtsalt uuendada ja värskendada asju," selgitas Rahula Raadio 2 saates "Bert Järvet", miks tõi juba esimesel aastal sisse uued reeglid.

Muudatusi tehti nii Eesti Laulu lugude saatmises, teleshows kui ka poolfinaalides. Näiteks poolfinaalid ei ole sel korral enam salvestatud ja toimuvad Tartus. "Pinge läheb suuremaks ka võistlejatele, see on nagu Eurovisioonil, sul ei ole mitut varianti, vaid on ükskord eeter ja rahvas selle põhjal hääletab," põhjendas Rahula.

Lisaks soovib Rahula oma muudatustega tõsta muusika kvaliteeti. "Et muusikakirjutajad oleksid rohkem motiveeritud ja tase veel tõuseks. Samamoodi, et ka telepildis läheks tase järgmisele levelile. Toome pisikesi uuendusi sisse - mappinguid ja asju, mida veel ei ole kasutatud," viidates Rahula, et telepildis võetakse kasutusele projektsioon.

Aga muudatused algasid juba lugude saatmisest. Tänavu oli laulude esitamine veebisisene ja tasuline. "Ma arvan, et kindlasti mingid lood jäid saatmata seetõttu, et mis ma sellest ikka saadan, mingi naljaloo, mis mõttega ma oma raha niisama raiskan, kui sa tead, et sa ei võta seda asja tõsiselt. Hoolimata osalustasust oli osavõtt väga suur, mis on väga hea ja tänuväärt. Nii palju, kui mina neid lugusid kuulasin, on ikkagi inimesed enamjaolt mõelnud, mida nad saadavad. Loomulikult oli paar pärli ikkagi sees," rääkis Rahula, mis muudatusi tasuline osalemine tõi. Lõpushowks koguti tänu saadetud lugudele 8100 eurot.

Uus reegel on ka see, et konkursile esitatud laulud ei tohi olla avalikud enne 4. detsembrit. Eurovisioonil on piiranguks 1. september. "Minu soov oli see, et kõikidel artistidel on võrdne start. Ehk nad kõik alustavad ühelt võrdselt joonelt. Kunagi oli Eurolaul täpselt sama," ütles Rahula.

Uus reglement sai artistidele avalikuks samuti 1. septembril ja Rahula sõnul töötas ta selle kallal terve suve. "Kindlasti mingitele tuli see üllatusena ja ebameeldiva üllatusena, millest on kahju. Järgmise aasta lõikes on see teada, et seekord proovime Eesti Lauluga nii teha, et kõik hakkavad võrdsest seisust. Kui meie anname stardi, on kõigil võimalus hype'ida oma lugu," ütles Rahula.

Saadetud lugusid kommenteerides ütles Rahula, et enamik neist on välismaise tunnetusega. "Tehakse valdavas osas ikkagi välismaa poppi, poprokki. Sinna suunda. Kuulates neid kõiki lugusid läbi, üldises potis on inglisekeelne muusika kvaliteetsemalt toodetud ja tehtud. On mõeldud rohkem. Eesti keeles on miskipärast tunda hästi palju diletantlikkust," rääkis Rahula.

Eesti Laulu eelžüriisse kuulus 14 inimest, neist üks ERR-ist, Vikerraadio muusikajuht Sten Teppan. Rahula ei arva, et erameedia on seega Eesti Laulu kaaperdanud. "Mul on suva, kas erameedia või kellegi teise meedia. Oluline on see, et žürii, kelle mina kokku panin, on kompetentne, keda mina usaldan," põhjendas Rahula valikut.

Juba on kerkinud ka probleem, et žüriis olnud Karl-Erik Taukar on suhtes ühe Eesti Laulu edasipääseja Kerli Kivilaanega. Rahula sõnul on selliseid olukordi varemgi olnud. "Enne kui ma Taukarile esitasin palve, kas ta on nõus eelžüriis osalema, ütles ta kohe, et Kerli võtab osa. Ma ütlesin, et vahet ei ole, las ta võtab. Lihtsalt sellele loole hindeid ära anna," ütles Rahula.

Rahula sõnul oli ka selles eelžüriis liikmeid veel, kellel oli osalejate seas lähedasi. "Neile sai žüriis ilusasti öeldud, et oma lähedastele hindeid ei anna. Seal olid mingid veel, kes jätsid hindamata mingid lood. Järelikult oli neil mingi seos, asi oli väga aus ja ma ei kahtle nendes inimestes, keda ma julgesin valida sinna," lausus Rahula.

Eesti Laul 2019 poolfinaalid toimuvad 31. jaanuaril ja 2. veebruaril Tartu Ülikooli Spordihoones. Finaalkontsert toimub Saku Suurhallis 16. veebruaril.

Eelžüriisse kuulusid:

Ivar Must - helilooja

Lenna Kuurmaa – muusik ja laulja

Kaupo Karelson – teleprodutsent

Leen Kadakas - Universal Music Baltics juht

Vaido Pannel – Raadio Sky Plus muusikatoimetaja

Allan Roosileht – Star FM saatejuht

Mari-Liis Männik – Raadio Elmar peatoimetaja

Andres Puusepp – Power Hit Radio saatejuht

Laura Põldvere – muusik ja laulja

Karl-Erik Taukar – muusik ja laulja

Dagmar Oja – laulja

Rolf Roosalu – muusik ja laulja

Renee Meriste – muusikamanager

Sten Teppan – Vikerraadio muusikatoimetaja