Contra matkas Läti auks 100 kilomeetrit

"See on Läti auks. See matk toimub juba seitsmendat aastat, nii palju kui Lätil aastaid saab, nii palju kilomeetreid köetakse," selgitas Contra ETV saates "Terevisioon", miks ta keset ööd Lätis kilomeetreid tallas.

Contra naeris, et öine matk on nagu Balti kett, sest matkasellide seas on ka leedukaid.

Contra on teada-tuntud Läti fänn ja tema sõnul sai kõik alguse naaberrigi kirjandusest. "Mulle hakkas Läti luule ja muu kirjandus meeldima ja sellega koos ka läti keel. Nii see on arenenud," selgitas ta ja lisas: "Mõnes mõttes olen juba nagu poollätlane, aga Eesti lipuga."

Peagi ilmub ka uus Läti luulekogu, kus lisaks tõlgitud luuletustele saab ka Contra loomingut näha.