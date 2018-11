Eestlaste lemmikpaik Lätis on Sigulda

Kokku saadeti nädala jooksul üle 140 foto Lätimaa kaunitest paikadest ning kohti märgiti üle riigi. "Kui see kaart endale silma ette võtta, siis neid punkte leiab piirist piirini. Valgevene pool on võib-olla vähem täppe saanud, aga laias laastus on need üle Läti kõikjal. See teeb rõõmu, et eestlased ei ole sattunud ainult Riiga," ütles "Terevisiooni" toimetaja Reimo Sildvee.

Vaata kaarti siit.

Eestlaste lemmikkohad Lätis:

1. Sigulda - kaardil märgiti kaheksa kohta

2. Riia - kaardil märgiti seitse kohta

3. Ventspils - kaardil märgiti neli kohta