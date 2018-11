Jüri Freiman: lätlased naljatavad eestlaste aegluse ja reegliarmastuse üle

Lätis tuntakse Jüri Jurijs Freimanisena. Kumb ta siis on?

"Eestlased kutsuvad mind ikka Jüriks, aga mul ongi väga raske öelda, kumb ma olen: mul on kaks kodumaad," rääkis Jüri Freiman. "Mulle meeldib öelda, et ma olen eestlane, kes räägib väga hästi läti keelt. Isa on lätlane, ema on eestlane. Kakskümmend aastat elasin Lätis, kümme aastat tagasi tulin Eestisse elama. Tööl käin ikkagi Lätis."

Kelle üle lätlased enim nalja viskavad, küsis saatejuht Anu Välba. On need leedukad, on need venelased, või eestlased?

"Ma arvan, et lätlastele meeldivad kõige rohkem eestlased," ütles Freiman. "Aga keda kõige rohkem armastatakse, selle üle ka enim nalja heidetakse."

Tema sõnul pakuvad lätlastele lõbu eestlaste aeglus, mida eestlased ise kaalutlevuseks kutsuvad ja reeglite armastus.

"Lätlased suhtuvad reeglitesse loovalt," märkis Freiman. "Aga eestlased armastavad reegleid. Eestlastel on ju isegi see paika pandud, milliste dressidega käia jooksmas ja milliste dressidega käia kepikõndi tegemas."

Jüri ütles Läti Vabariigi aastapäeva pidavat kodus, Eestis, kui kokku tulevad lapsed, lapselapsed ja laste sõbrad.

Vaadake kogu intervjuud videost.