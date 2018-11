Kristen Michal: pigem ajaks kiilaks

Mattias Naan ja Kaarel Nõmmik uurisid ka, mis on ärimeeste jaoks taks, et mingi seadus läbi läheb ("Seda juhtus ehk üheksakümnendatel, enam küll mitte" - Michal) ning mis ta kuupalk on (3100 on põhipalk Riigikogu liikmena).

Küsimus "keda pead peamiseks konkurendiks just välimuse alal?" pani Kristen Michali aga kohmetuma. "Sa oled ju kena mees," ei jätnud Kaarel Nõmmik jonni. Nimetati Riigikogust veel keni naisi (Heidy Purga) ja mehi (Kalle Palling ja Martin Helme). Viimase kohta märkis Naan küll, et "võiks suu kinni hoida".

