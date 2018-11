Maire Aunaste: isegi müüja ütles, et on minus pettunud

21. novembril 2014 jättis Maire Aunaste hüvasti Eesti Televisiooni vaatajatega ning mõni kuu hiljem asus IRLi ridades valituna tööle riigikokku.

"Paar kuud hiljem ütlesime siitsamast stuudiost juba meie "Tere hommikust"," nentis saatejuht Anu Välba. "Millised on sinu pühapäevahommikud nüüd?"

"Ma ei vaata isegi Anu saadet, sest ma magan," vastas Maire Aunaste, kes siirdub nüüd Tallinna Televisiooni oma saadet tegema. "Tegelikult on mul juba pühapäeva hommikul halb tuju, sest ma tean, et ma pean järgmisel päeval tööle minema. Reede õhtul on selline lõbusam hetk, sest siis ma mõtlen: mul on veel paar vaba päeva!"

"Üldiselt ma olen seal Toompea lossis end tundnud hästi, inimesed on sõbralikud, ma tunnen toetust," rääkis Aunaste. Ta märkis aga, et Facebooki ja meilide kaudu jõuba temani pidevalt signaale, et ta on null ja temast ei sõltu miski.

"Ma ei käi kuskil igaks juhuks, sest ma ei tea, kes mind võiks millegagi visata," sõnas Aunaste. "Isegi Solarise kassapidaja ütles: ma olen teis väga pettunud." Selgus, et kassapidaja ei kiitnud heaks Maire Aunaste siirdumist telest poliitikasse.

"Nüüd ma vaatan alati, kas see inimene on tööl ja kui on, siis otsin mõne teise kassa," lausus Aunaste, kelle sõnul on ta enda vastu suunatud väljaütlemistest sattunud kohati tõsisesse depressiooni.

"Ma ei tea, ma ei ole sellega kunagi arsti juures käinud, võibolla see ei ole depressioon, vaid madalam kui muru enesehinnang, aga kui ma ei julge üle tee minna, sest mõtlen, et kõik need autojuhid vaatavad: seal seisab see Aunaste, ta tahab nüüd üle tee minna, siis see ei ole ju tervislik seisund."

Aunaste selgitas, et isegi teletähed või sportlased lähevad riigikokku eelkõige erakonna liikmeks, mitte jätkama oma senist kuulsusrikast elu.

Vaadake kogu intervjuud videost.