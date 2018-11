Mikk Saare uus bänd tuleb video ja EP-ga

Solist Mikk Saar meenutas, et "Ty-Ty-" sündis üsna ruttu ja on ilmselt helgeim lugu värskel EP-l. "Laulu sõnumit ei tahakski lahti rääkida, siis on igaühel võimalik sealt omale isiklik mõte leida. Muidu hakkadki kuulma seda, mida me ette ütleme," kommenteeris Saar.

Bändi esimene EP "Clean & Blue" on aus peegeldus nelja erineva mehe erinevast muusikalisest taustast, mille ühiseks nimetajaks on alternatiivi ja bluusi sugemetega rock.

"Kuna me oleme Karli, Viljari ja Peebuga nii erinevate taustadega, siis meil on endal ka alati huvitav näha, mis sellest sünnib," rääkis Saar.

Märkimisväärne on kindlasti fakt, et plaat ilmub füüsiliselt vaid vinüülil ja selle imekauni kaanekujunduse autoriks on suurepärane moekunstnik ja disainer Britt Samoson. Lisaks on EP-d võimalik alates 21. novembrist kuulata erinevatelt digitaalsetelt platvormidelt.

Uuele laulule on valminud ka video, mille bändiliikmed filmisid Kalamaja pargis. Sellele lisasid vunki juurde andekad animaatorid Henri Veermäe, Leore Klyszejko ja Kreeta Käeri.

EP esitlus toimub 28.11 Urban Baris (Roseni 9, Rotermanni kvartal). Uksed avatakse kell 20 ja kontsert on tasuta.