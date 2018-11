Jan Uuspõld, Tiit Sukk ja Veikko Täär lavastusest "Naised": naiste parodeerimisega me seal ei tegele

"Me ei pane naisteriideid selga ega muki ennast. Me lihtsalt püüame naiste hingeellu süveneda," ütles Sukk.

Uuspõld lisas, et naiste hingeellu süvenemine on huvitav, kuigi ta pole kindel, kuivõrd kerge see on. "Ma ei usu, et me päris naiste hingeellu sisse jõuame, aga me arvame, et jõuame."

Täär ütles, et nad lähenevad sellele teemale nagu mehed võiksid läheneda ja nii nagu nad lähenevadki. "Aga me ei anna mingeid hinnanguid."

Uuspõld ütles, et nad rahustavad oma naisi, sest nad ei võta lavastuseks ainest neist. "Üks asi, mida me ei naeruväärista, vaid natuke parodeerime, ongi just need trafaretid, mismoodi mehed naisi mängivad, neid kujustavad ja neist mõtlevad. See on tegelikult topeltmäng, mis me seal teeme."

Täär lisas, et nad naeravad lavastuses palju ja kuigi võib tunduda, et nad naeravad naiste üle, siis tegelikult see nii ei ole. Sukk lisas, et nad tahavad jõuda selleni, et naised on naljakad, aga mehed on veel naljakamad.

Sukk märkis, et tükk veel valmis ei ole. "Ilmselt ta ei saa veel niipea valmis. Näiteks täna veel tekkis autoril inspiratsioon ja siis me panime 2 lehekülge teksti veel vahele, mis oli väga naljakas. Kaks uut nalja tuli juurde."

Uuspõld lisas, et nad hoiavad lavastuse spontaanse ja värskena. "Kogu aeg valmib, ja tegelikult on vist nii, et see tükk saab siis valmis, kui lavale jõuab viimane etendus, siis võib öelda, et see on valmis."

Kuigi mehed ütlesid, et nad lavastuses naisteriietesse end ei pane ega ära ei värvi, ehtisid ja värvisid nad end ära "Ringvaate" stuudios, kus saatejuht Grete Lõbu pani nad läbi mängima erinevaid naistega seostuvaid stereotüüpe.