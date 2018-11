Gerli Padar ja Martin Parmas: armumine käis meil ikka väga kiirelt

"Aga ega mina ju ei tantsi. Mina laulan ja olen jõudnud laulmisega ära käia tantsumaailma kõige kõrgemad tipud, kõige ägedamad võistlused," rääkis Padar. "Minu kõige kaugem sihtkoht on olnud Singapur. Nii et ma tegutsen selles samas tantsuringkonnas ikkagi lauljana."

Padar tunnistas, et nad on Parmasega korduvalt arutanud seda, et nad viis kokku just televisioon ja saade "Tantsud tähtedega". "Ei tea, kas kuskil ööklubis tiksudes oleks üldse kunagi tuttavaks saanud. Ilmselt vist mitte."

Parmas ja Padar tunnistasid, et armumine käis neil kiirelt. "See käis kohe väga kiiresti. Nii kaua, kui see tele teada sai, sealt läks ikka tükk aega," lisas Parmas.

Padar lisas, et neil tuli seda kirge saate "Tantsud tähtedega" ajal igati tagasi hoida. "Indrek Tarand oli üks selline mentor, kes alati ütles, et kuulge noored, püüdke olla natukese rahulikumad ja ärge kuskil avalikult välja näidake, et ei ole veel õige aeg."

Parmas ja Padar tunnistasid, et neid kutsutakse aeg-ajalt praegugi tantsima, aga nad ei ole olnud enam nõus minema. Viimast korda tantsisid nad tangot vahetult pärast tütre Kamilla sündi. "See nõuab ikkagi trenni tegemist. Ma olen ise juba vormist väljas," märkis Parmas.

Nad kinnitasid, et pidudel tantsivad nad ikka nagu n-ö normaalsed inimesed.