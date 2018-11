Enneaegselt sündinud Alma Nore vanemad: iga päev oli kingitus

"Ringvaate" otsestuudios olid külas Kairi Aljas ja Antti Neuvonen, kelle teine laps Alma Nore sündis 26. rasedusnädalal enneaegsena selle aasta 1. septembril ja kel tuli kosuda ja kasvada Ida-Tallinna keskhaigla pereintensiivis. Vanemad tunnistasid, et kuigi hirm ja teadmatus olid suured, on nad õnnelikud, et neil on täna kaks tervet last.

"Meie preili otsustas sündida natukene varem, täpselt 2,5 kuud enneaegsena. Juhtus see, et ühel ilusal augustikuu päeval, 17. augustil kahjuks lõhkes mu lootekott ja veed tulid ära," rääkis Aljas. "Me elasime teadmatuses, mida toob järgmine päev ja iga päev oli kingitus, kuni 1. septembrini, kuni arstid otsustasid, et nüüd on see hetk.

Kui Aljase ja Neuvoneni tütar 29. nädalal sündis, kaalus ta 1 kilo ja 430 grammi. "Me olime väga üllatunud."

Neuvonen tunnistas, et see kõik oli mõistagi hirmus, et kuidas kõik läheb. Eriti, kuna neil on kodus kohe 2-aastaseks saav poeg Albert. "See emotsioonide kontrollimine on väga tähtis, et sa ei anna sellele emotsioonile jõudu. Ja kui sul on see Albert-poiss, kelle eest on vaja hoolitseda, siis sa oled väga rahulik, kuigi hirm on südames."

Praegu on Alma Nora 2,5 kuud vana ja oleks pidanud just neil päevil sündima. Aljase sõnul on neil läinud väga hästi. "Haiglas olime me kokku kaks kuud. Selle aja jooksul on olnud teravamaid hetki, aga kokkuvõttes on kõik väga hästi läinud. Ta on ise väga tubli, terve ja kosub väga jõudsalt."

Tegelikult ei sündinud ka paari esimene laps ilma muredeta. "Üldse kogu see rasedusperiood oli keeruline, ja kui ta oli ära sündinud – 39. nädalal – siis teisel elupäeval olid tal krambid ja ta sai diagnoosiks ajuinfarkti. Tee viis meid edasi lastehaiglasse, kus oli aasta aega tugevat taastusravi, ja kui Albert sai aastaseks, siis arstid tunnistasid meid terveks. Ei olnud kerge, aga saime hakkama."

Aljas tõdes, et tal on tekkinud aeg-ajalt tõesti paratamatult küsimus, miks teiste lapsed sünnivad tervetena ja neil on pidanud olema võitlus võitluse otsa. "Aga meil on tegelikult nii hästi läinud. Meil on kaks tublit ja tervet last tänaseks ja me oleme nende üle õnnelikud. Ei varja, et on olnud raskeid hetki, aga me oleme õnnelikud, et me oleme täna siin."

Laupäeval, 17. novembril on rahvusvaheline enneaegsete laste päev.