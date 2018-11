Tanel Padar väärtustab igapäevaelu uue singliga "Tükike taevast"

Laulu muusika autoriteks on Tanel Padar ja Kaspar Kalluste ning sõnade autoriks Taavi Paomets.



""Tükike taevast" on taas ühise muusikakirjutamise vili, mille keskseks teemaks on igapäevaelus ümbritseva väärtustamine. Oluline on mõista, et meid ümbritseb väga palju headust – seda tuleb lihtsalt osata näha. Muru ei ole rohelisem kuskil kaugel, vaid just seal, kus selle eest hoolt kanda," ütles Tanel Padar uue loo kohta. "Meil kõigil on tegelikult juba kuskil või milleski see tükike taevast, millest uus laul räägib," lisab ta.



"Tükike taevast on koht, kus sa lapsepõlves üles kasvasid. Seal, kus vanaema maasikapeenra vahel tooreid marju kahe käega põske pistsid. Seal, kus sünnipäeval sugulastega lendavat taldrikut täiest jõust loopisid. Seal, kuhu rannast rätiku väel märjana jalgrattaga sõitsid ja seal, kus papsiga saunas oma esimese õlle tegid. Tükike taevast on kodu," segitas laulu sõnade autor Taavi Paomets.