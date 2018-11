Galerii: "Müstiline Venemaa" jõuab Vikerraadio eetrisse juba 800. korda

Venemaa ajaloole pühendatud sarjas käsitleb David Vseviov erinevaid külgi ja epohhe Venemaa ajaloo algusest kuni 20. sajandini. Juba 21 aastat Vikerraadio eetris kõlanud "Müstilise Venemaa" saateid on Vikeraadio kodulehelt ja mobiiliäpist tänaseks kuulatud juba ligi kolm miljonit korda.

"Saatesarja suure populaarsuse võti on David Vseviov, kes lisaks huvitavatele teemakäsitlustele on ka suurepärane jutuvestja – tal on eriline anne pajatada idanaabrite ajaloost nii põnevalt ja värvikalt, et see käivitab kuulaja kujutlusvõime ja haarab vaimustavasse ajalooseiklusesse," sõnas Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.



Saate kuulajad toovad välja Vseviovi võrratut oskust kõnelda ka keerulistest ja kurbadest teemadest köitvalt ja arusaadavalt, kiidetakse tema häält, huumorimeelt, laia silmaringi ning austust oma kuulajate vastu. Paljudele on pühapäeva hommik David Vseviovi Venemaa-jutustustega kujunenud traditsiooniks, mille järgi päeva planeeritakse. Õhtuse korduse puhul on kuulajad kiitnud aga, kuidas Vseviovi muhe jutustamisstiil loob enne uinumist rahuliku ja hea tunde.



"Müstilise Venemaa" saateid kuulatakse aina enam ka kodulehelt ja mobiiliäpist. Viimase ajajärgu saadetest on kuulajaid kõige rohkem köitnud need, mis räägivad möödunud sajandi Venemaa söögikohtadest, vene köögist, menüüdest ja lõbusatest juhtumitest restoranides. Vseviovi sõnul on see ka loogiline, sest käsitledes ajalugu läbi inimkeha, on kõht vaieldamatult kõige tähtsam kehaosa - ükski teine kehaosa pole ajalugu nii palju mõjutanud. Samuti tunnevad kuulajad suurt huvi Stalini ja tollase võimuladviku tegemiste vastu, järelkuulamises on populaarsed olnud nii saated Stalini juubelist, nõukogude inimeste joogieelistustest, aga ka sellest, miks Nõukogude Liidu juhtkond öösiti ei maga. "Tol ajal nendest asjadest, mis puudutas kogu selle süsteemi olemust või näiteks Stalini elu telgitaguseid, üldse ei räägitud. Ka enesele pakuvad need teemad suurt huvi," arvas David Vseviov, miks inimesi Stalinist jätkuvalt kuulata tahavad.

Ka sel pühapäeval keskendub "Müstiline Venemaa" juhtide elustiilile rääkides muuhulgas, milliste autodega sõitsid Nikita Hruštšov, Leonid Brežnev ja teised Nõukogude Liidu juhid. Samuti saab 800. saate eetrissemineku hommikul, pühapäeval kell 8.30 kuulata "Vikerhommikus" Meelis Sülla intervjuud David Vsevioviga.

"Müstiline Venemaa" on Vikerraadios eetris pühapäeviti kell 11.20, kordusena kell 21.20.