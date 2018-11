Trad.Attack! avaldas singli "Lubadus"

"See imeilusa meloodiaga rahvalaul kummitas meid tükk aega. Tahtsime ammu sellest lugu teha ning ka olemasolevat arhiivisalvestist kasutada, kuid kuna see salvestis oli lühike ning sõnade mõte poolik, siis oli raske õiget lähenemist leida. Kuniks me taipasime, et see laul ootas, et me ta lõpuni kirjutaks. Nii saigi sellest üks eriline duett, mida alustab salvestise näol 74-aastane Adeele Puksa ning lõpetab bändi kitarrist ja laulja Jalmar Vabarna", kirjeldas loo sündi trummar Tõnu Tubli.

"Ei saa mainimata jätta, et selle loo foto tegemine oli üks väga põnev elamus. Idee, et fotol võiksid olla mina ja lammas tuli Sandralt, minu ülesandeks jäi sõbraliku lamba otsimine. Leidsimegi lamba nimega Bluu Murese talust Viljandimaalt. Temaga oli väga mõnus koos poseerida," lisas Jalmar Vabarna.

Kuula lugu: