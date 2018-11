Lenna Kuurmaa tütred valisid emale riideid

16. novembril toimub "Las laps paneb sind riidesse päev", mille algatajaks on SOS lasteküla ning mille eesmärk on julgustada laste loovust ning veeta nendega koos aega. "Ringvaates" riietasid muusik Lenna Kuurmaad tema tütred.

Lenna Kuurmaa tütred Ami ja Matilda kinnitasid, et enne "Ringvaate" katset polnud nagu kunagi varem emale riideid valinud. Koos Kaidor Kahariga läksid nad Lenna riidekappi lähemalt uurima.

"Päris põnev on, ma ootaks, et seal tuleb midagi julget," sõnas Lenna Kuurmaa ja kinnitas, et ise kannab ta igapäevaselt pigem halli ja musta. "Ma usun, et tänasest tuleb üks lõbus päev."

Lenna kandis laste valitud kostüümi terve päeva ja kinnitas, et see oli väga kirgastav kogemus. "Kõik vaatasid, et ma olin nii särav ja julge, tähelepanu sain väga palju," kinnitas ta ja lisas, et nii palju ehteid, kui lapsed talle valinud olid, ta igapäevaselt endale külge ei paneks.