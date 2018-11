Darja Saar asub juhtima ajakirja Jana

Maikuus ETV+ peatoimetaja kohalt lahkunud Darja Saar avaldas lootust, et suudab ajakirja auditooriumi kasvatada.

"Darja Saar suutis edukalt luua venekeelse telekanali ETV+, nüüd on ta ees teistsugune väljakutse – viia Jana sisu, loetavus ja tiraaž järgmisele tasemele. Darja ja Jana toimetus ei ole selle väljakutse ees üksi, nende selja taga on kõik Ekspress Meedia toimetused," kinnitas Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

Ajakirja senine peatoimetaja Natalja Saal lausus, et muutused on meie ajastu olemus. "Aeg näitab, et kõik muutused on paremuse poole. Loodan, et nii juhtub ka seekord. Täname siiralt kõiki, kes aitasid aastate jooksul koos meiega luua ajakirja Jana – meie toimetus, autorid, vabakutselised, meie lugude kangelased ja muidugi meie lugejad. Ajakiri ei ole vaid toimetus ja lugejad, vaid suur ja keeruline projekt, kus iga detail omab tähtsust ja mõju," lisas Saal.

Esimene uue toimetusega tehtud Jana ilmub 2019. aasta jaanuaris.