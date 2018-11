Öed esitlevad debüütalbumit Tallinnas, erikülalisena astub üles Reket

"Ödede missioon on lahutada meelt, ja nii, et endal on hea ja teistel ka," võtsid uue albumi ja selle lavale jõudmise kokku Öed ehk Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid.

Ödede muusika sõnade ja viisi autorid on Tuuli ja Kristel, ent plaadil teeb kaasa veel hulk tuntud muusikuid ja laulukirjutajaid. "Mul on suva" loo kaasautoriks on Ewert Sundja, lugude "Võõras number" ja "Martin" kaasautoriks Gevin Niglas, "Karma sajab sidruneid" kaasautor on Taavi Paomets ning lisaks on oma panuse andnud Teele Viira, Siim Avango, Tuuli Velling, El Pancho, Kaia Saaremäel, Pille-Riin Karro ja Reket. Plaadi produtsendiks on Bert Prikenfeld.

Kontserdi lavalist kontseptsiooni on aidanud luua ja sättida koreograaf Helina Reinjärv ning kaasatud on tantsijad Birgit Pärn ja Anna Irene Michelson. Taustalauljateks Pille-Riin Karro koos Rahel Ollisaarega ning rütmisektsiooni eest hoolitseb trummar Siim Koppel.

"Ma arvan, et kontsert tuleb meie nägu, palju emotsioone ja tõenäoliselt väga lõbus. Nii meile kui ka publikule. Rõõm on see, mida me tahame inimestele pakkuda, ja loodetavasti see tuleb välja," ütles Aaslaid.

Rand lisas, et nii palju nalja ühes peaproovis pole varem saanud. "Usun, et presentatsiooni päeval tuleb sama meeleolukas ja positiivne koosviibimine," ütles ta.

Ödede uusim singel albumilt, nimega "Anna teed" valmis koos Reketiga, kes on ühtlasi albumi esituskontserdi erikülaliseks. Reket annab enne Ödede lavale astumist enda kontserdi ning liitub hiljem ka duoga, et "Anna teed" esmakordselt publikule ühiselt ette kanda.

16. novembril Erinevate Tubade Klubis toimuva Öed kontserdi ajakava:

Kell 19.00 ürituse algus

Kell 20.00 Reketi kontsert

Kell 21.00 Öed kontsert