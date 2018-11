PÖFFi Moekino vaatleb lisaks moele tänavu detailsemalt ka kunsti ja muusikat

Mood, mis põimib omavahel nii kultuuri, kunsti kui ka muusika, peidab end ühel või teisel moel kõikides tänavuse Moekino eriprogrammi filmides ning annab vaatajale aimu moe mõjust üleilmsele kultuuriruumile, käsitledes samal ajal ka tänapäeva tarbimisühiskonnale omaseid vastuolusid.



"Moel on alati olnud kalduvus kajastada parasjagu ühiskonnas toimuvat ning seejuures on mood tihedalt seotud ka teiste loomevaldkondadega," sõnas PÖFFi Moekino juht Britta Talving.

"Just seepärast püüame Moekino filmide abil näidata, et mood ei piirdu sugugi vaid riietega – see mõjutab meie igapäevaelu märksa rohkem, kui esmapilgul näib. Kui moemaailma küütlev glamuuriloor eest tõmmata, leiame eest valdkonna, mis on tihtilugu just ise mitmete ühiskonnas levivate paradokside ja probleemide põhjustaja, ent seejuures jällegi ka nende lahendaja."



Moekino avaseanss on 17. novembril filmi "Ajatu ilu" ("Timeless Beauty") maailma esilinastus, mis lennutab filmipubliku otse vastuoludest pungil moemaailma südamesse ning heidab pilgu viimastel aastatel esile kerkinud trendile, mis võitleb ühiskonnas kinnistunud ilustandardite vastu.

Iluideaalide teemat käsitleb ka "Väikesed õlad: Barbie ümbersünd" ("Tiny Shoulders, Rethinking Barbie"), mis annab aimu suurkorporatsioonide tulisest olelusvõitlusest tänapäevases, mitmekesisust ja uusi ilustandardeid nõudvas ühiskonnas. Materialismist ja kuvandist sõltuvat maailma lahkab ka "Rikaste generatsioon" ("Generation Wealth"), mis avab vaataja kriitikameele ning seab küsimärgi alla ka meie endi elusid dikteerivad tarbimismustrid.



Ajarännaku osaliseks saab filmiga "Studio 54", mis teeb tagasipöörde 70. aastate lõpuaastail võimutsenud Manhattani peopaika. Studio 54 kuulsate külaliste nimed jooksevad läbi ka dokfilmist "Kunsti hind" ("The Price of Everything"), mis seikleb läbi kaasahaarava kunstilabürindi, tuues ekraanile kunstioksjonite maailma ühes kaasaegse kunsti tipptegijatega, nagu Jeff Koons, Gerhard Richter, Larry Poons ja teised.



Kaugeid kultuuriruume avavad kinopublikule aga "United Skates" ning "Matangi/Maya/M.I.A", millest esimene toob ekraanile afroameerika kultuuris ja räpiskeenes olulist rolli mängiva rulluisuhallide traditsiooni ning teine räppari M.I.A teekonna slummidest muusikamaailma tippu.

Lõpetuseks toob Moekino aga eriseansina tagasi moekaadrid filmist "Yves Saint Laurent: Celebration", mille näitamine oli skandaalse sisu tõttu pikki aastaid keelatud, kuid mis nüüd taas avalikkuse ette naaseb.



PÖFFi Moekino saab avalöögi 17. novembril ning kestab kuni 2. detsembrini. Valitud seansse juhatavad sisse tuntud moeinimesed nagu Heidy Purga, Katrin Aasmaa ja teised.

Täpsema info programmi, filmide ja piletite kohta leiab Moekino veebilehelt.