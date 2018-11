Snoop Dogg saab Hollywoodi kuulsuste alleele oma tähe

Räppar saab tunnustuse helisalvestustööstuse kategoorias ja pälvib järjekorras 2651. tähe Hollywood Boulevardil teleshow "Jimmy Kimmel Live!" eetris, vahendas Variety.

"Snoop Dogg on üks neist inimestest, kes on võimeline tegema mida iganes. Ta räpib, ta näitleb, ta juhib telesaadet, ta kokkab ja aitab kogukonna lapsi oma ühiskondliku tegevusega," ütles Hollywoodi kuulsuste allee produtsent Ana Martinez.

Peale Jimmy Kimmeli on Snoopile kohapeal austust avaldamas Hollywoodi Kaubanduskoja president ja tegevdirektor Leron Gubler ning Dr. Dre ja Quincy Jones.

Snoop on tuntud hip-hopi alamžanri, g-funk'i eestvedajana, mida ta aitas koos Dr. Drega populariseerida. Kogu oma karjääri jooksul on Snoop loonud edetabelihitte nagu "Gin and Juice," "Nuthin' but a 'G' Thang," "Drop It Like It's Hot," "Sensual Seduction" jne.