Rein Pakk: nõukogude armee oli koht, kuhu ma läksin surma

"Tegelikult on see minu jaoks väga pöördeline ja kihvt elujärk. See oli väga intensiivne. See oli koht, kuhu ma läksin põhimõtteliselt surma, aga tuli välja, et sündisin hoopis ümber," meenutas Pakk ETV saates "Ringvaade".

Raamat sündis filmirežissööri Andres Maimiku mahitusel. Algselt taheti koos teha nõukogude armeest filmi, milleks koguti ka Paku märkmeid. Filmi küll ei sündinud, kuid märkmetest sai kokku raamat. "See oli üsna värvikas ja karm elu, mis seal käis. Aga väga lõbus, kui seda meenutada," rääkis Pakk.

Pakk teenis ehituspataljonis, kus olid tema sõnul natuke kriminaalsed ja natuke haiged poisid. Pakk tunnistas, et tema sattus ajateenistuse jooksul ka kiusuohvriks. "Kiusamine on väga leebe 21. sajandi sõna selle kohta, mis seal käis," avas ta veidi raamatu sisu.

Hirmsatele, kohati lausa eluohtlikele oludele vaatamata on tegemist lõbusa looga. "Mõned ütlevad, et karmis olukorras ei ole nalja. Minu arust on vastupidi, just seal on nali eluliselt vajalik asi. Sa ei tohi kaotada huumorimeelt ja pead inimeseks jääma," rääkis Pakk.

Pakk lisas, et armee tegi ta meheks, aga pigem isegi inimeseks. "Pigem juhtus see armee kiuste, mitte tänu armeele. Justnimelt tänu rasketele oludele õpid sa tundma iseennast ja õpid tundma teisi," tõdes ta.