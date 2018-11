Briti skulptor vormib kujusid papp-pakenditest

Skulptor avastas uue materjali pärast seda, kui ta luuvähi tagajärjel jala kaotas ning tundis, et tema elus on vaja suuremat muutust.

Lake eelistab pappi, mis on omakorda valmistatud ümbertöödeldud pakenditest. Selline teise ringi taaskasutus on Lake'i sõnul meie kahanevate loodusvaradega ning kasvava prügihulgaga maailmas väga oluline, vahendas "Aktuaalne kaamera".

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel