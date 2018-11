Tuur uues ja vanas kohtumajas: kohtusaalist akna kaudu enam põgeneda ei saa

Tallinnas Liivalaia tänava kohtumaja ees seisnud kohtumaja võimu ja vaimu skulptuur "Justitia" oli esimene, mis Liivalaia tänava vanast kohtumajast uude justiitspaleesse koliti. ""Madam Justitia" sai tuppa sooja. Ta on meil kõige suuremas kohtusaalis," vahendas ETV saade "Ringvaade" Harju maakohtu esimehe Meelis Eeriku sõnu.

Liivalaia tänava ääres asunud nõukogudeaegse kohtumaja asemel toimetatakse nüüd Lubja tänaval ülimoodsas kohtuhoones, kus töötavad koos Harju maakohus, Põhja ringkonnaprokuratuur ning registrite ja infosüsteemide keskus. Hoone on kavandatud seitsme maapealse ning kolme maa-aluse korrusega.

30 miljonit eurot maksma läinud kohtumajas on 37 spetsiaalset kohtusaali ja kolm saali, kus saab pidada nõu või kohut. Uues majas paistab silma, et kohtusaalid on ilma akendeta. Selleks on mitu põhjust. "Enam ei ole võimalik akna kaudu põgeneda, nagu Liivalaia kohtumajas paar korda juhtus," ütles Eerik, kuid lisas, et tegelikult oli valida, kas aknad on töökabinettides või kohtusaalides.

Enam kui 25 000 ruutmeetri suuruse netopinnaga kohtumaja arhitektuurse osa autor on Arhitektuuristuudio Siim & Kreis OÜ (autorid Andres Siim ja Kristel Ausing), sisekujunduse kavandas Pille Lausmäe Sisearhitektuuri Büroo OÜ ning projekteeris Novarc Group AS (peaarhitekt Lauri Laisaar). Ehitas Rand & Tuulberg ning Astlanda.

Viimane istung vanas kohtumajas peeti 6. juulil. Moodsaks hooneks ei muutunud Liivalaia tänava hoone kunagi. "Ega selle arhitektuuriga on nii, et värvi palju tahad, ikka on kole," selgitas Harju maakohtu esimees Meelis Eerik.

Harju maakohtu Liivalaia tänava äärse kohtumaja asemele lubab Riigi Kinnisvara AS-i algatatud detailplaneering ehitada kuni 14-korruselisi kõrghooneid ning ühtlasi kavandatakse läbipääsu Liivalaia tänavalt Tatari ja Uus-Tatari tänavale.