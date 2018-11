Hollywoodis tühistati kahe filmi punase vaiba linastused

Ameerika filmiinstituudi sündmusel AFI fest pidid linastuma Nicole Kidmani uus film "Destroyer" ja Viola Davise uus linateos "Widows". Tippnäitlejaid oodati enne filmide linastumist punasele vaibale, kuid pidulikud sündmused tühistati, et austada neid, kes on kannatanud California põlengute tõttu, vahendas BBC.

Filmi "Destroyer" levitaja Annapurna Pictures esindajad ütlesid ametlikus teadaandes, et avaldavad kaastunnet kõigile ohvritele, kes on põlengute tõttu kannatama pidanud. "Me oleme tohutult tänulikud kõigile, kes on päästetööde käigus oma eluga riskinud," seisis teadaandes.

Filmikompanii 20th Century Fox otsustas tühistada filmi "Widows", mille autoriks on Oscarivõitja Steve McQueen, linastusürituse. Filmistuudio esindaja avaldas, et ürituseks kuluma pidanud raha annetatakse katastroofi tagajärgedega võitlemiseks.

Põlengutes on hukkunud 48 inimest, kuid kadunud on veel kümneid.

Lisaks neile filmidele tühistati Hollywoodis Mark Wahlbergi komöödia "Instant Family" ja Sandra Bullocki trilleri "Bird Box" punase vaiba üritused.

Põlengutes on kodud kaotanud mitmed USA kuulsused, nende hulgas Miley Cyrus ja Lady Gaga.