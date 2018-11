Tule räppima: Raadio 2 alustab räpivõistlusega "Sina ka"

Võistluse raames on oodatud kõik lood, sõltumata sellest, kas tegemist on juba tuntud artistiga või täiesti uue tegijaga. Piiranguks ei ole ka keel, rahvus, vanus ega sugu. Konkurss on inspireeritud noortesarjast "Miks mitte?!", kus peategelane tahab samuti räppariks saada.

"Räpp on vallutanud nii Eesti kui kogu maailma ja meie siin raadios tahaksime vahetult näha ja tunda, kuidas Eesti inimesed omakorda räpi ära vallutavad. Just sellepärast säärase väljakutsega lagedale tulimegi," tutvustas ettevõtmist Bert Järvet, kelle pärastlõunane saade saab konkursi staabiks. "Nüüd on mõned nädalad aega, et oma lugu purki saada ja meile saata, detsembri alguses läheb otse-eetris lahti suuremat sorti kuulamispidu koos kohalike muusikakorüfeede ja võimsa auhinnakotiga."

Konkursi peapreemiaks on võimalus külastada Euroopa suurt hip-hop festivali, kuulaja lemmikule antakse 4 kahepäevast passi Elvas toimuvale Eesti hip-hop festivalile koos majutusega kämpingus. Lisaks antakse välja soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku eripreemia väljapaistva sotsiaalkriitilise loo eest.

Lugusid on võimalik esitada aadressil r2p.ee.​ Samal aadressil saab alates 3. detsembrist hääletada laekunud lugude poolt. Võitjad kuulutatakse välja 13. detsembril.