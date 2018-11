Galerii: Rein Rannapi ja Ott Leplandi albumi "Tagasirändur" esitlus

Plaadile on koondatud maestro Rannapi varasem looming, mis on saanud täiesti uue kõla. Süntesaatorivõlur Raun Juurikas ja produtsent Peeter Salmela lisasid lugudele helinüansse, mis balanseerib 1970ndate roki, tänapäevase popmuusika, lüürilisuse ning huumoriga vürtsitatud teatraalsuse vahel.

