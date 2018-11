Seitsmeaastane Süüria poiss Wisam: Eestis on mõnus mängida ja lahe õppida

Türil elava Süüria pagulaspere liikmed Wisam Zaabout ja tema ema Asmaa Alawad rääkisid, kuidas nad on Eesti eluga kahe aasta jooksul kohanenud. Seitsmeaastane poiss räägib isegi kodus eesti keelt ning on Türil leidnud rohkelt sõpru.

"Eesti lipp on lahe, Eestis on mõnus mängida ja siis on Eestis ka lahe õppida," ütles Wisam ETV saates "Ringvaade".

Türi meeldib Wisamile nii väga, et poiss ei ole nõus sealt kaugemale kolima kui Säreveresse. "Ma tahaksin kolida Säreveresse. Aga mu ema ei taha Säreveresse kolida. Säreveres on mu kõige parem sõber," põhjendas poiss. Ema ettepanekule kolida Tallinna, vastas Wisam aga eitavalt.

Süüriast pärit Wisam jõudis oma perega Eestisse läbi Kreeka. Kuigi algus oli perele raske, on Wisam Eesti eluga hästi kohanenud. "Esimesed paar nädalat oli teistmoodi, tüdrukud esialgu natukene hoidsid eemale. Praegu kõik mängivad koos ja ei ole sellist asja, et ta oleks nagu teisest kultuuriruumist või teistsugune," ütles Wisami klassijuhataja Heili Männilaan

Õpetaja tunnistas, et Wisam on väga elava loomuga. "Kuna temperament on natuke teine, peab seda vahepeal vaigistama. Aga ta teeb kõiki asju rõõmuga kaasa, särasilmne laps," lausus Männilaan.

Juba varsti alustab Wisam kitarriõpinguid ja tahaks tulevikus jalgpalluriks saada.