Rasvaimu kaotab Eestis iga aastaga populaarsust

Ilukirurgia suurimad fännid elavad Pree sõnul Ameerika Ühendriikides, selle järel tulevad Lõuna-Ameerika riigid. Sealse trendina tahetakse endale Nicki Minaji või Kim Kardashiani tagumikku, kuid Pree sõnul on Euroopa õnneks rinnafetiši piirkond. Tagumiku kohendamine on nimelt üks ohtlikumaid operatsioone ilukirurgias, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Pree sõnul on üle maailma kasvanud intiimpiirkonna plastilised operatsioonid, kuid Eesti pole trendiga kaasa tulnud. Lisaks pole siin võrreldes muu maailmaga populaarne rasvaimu.

"Maailma mastaabis ilukirurgiline operatsioon number kaks on rasvaimu, mis Eestimaal on aasta-aastalt oma populaarsust kaotanud. Siin ei saa olla põhjus selles, et seda teevad inimesed, kes statistikat ei anna. Ma arvan, et Eestimaal on lihtsalt tervislikud eluviisid, sport on popp ja ei ole vaja igat kümmet grammi lasta ilukirurgil välja imeda," selgitas Pree.