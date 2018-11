USA endine esileedi Michelle Obama avaldas avameelse elulooraamatu

"Sain väga suure lugemiselamuse. M aarvan, et ta kirjutab väga ausalt seal oma elust. Ja kui tekib küsimus, mida paljud tõenäoliselt küsivad, et kas see raamat saab olema platvormiks või käivitavaks jõuks tema enda kampaaniale, siis ma arvan, et seda ta ei ole, seda ta seal raamatus ka mitu korda ütleb," ütles vabakutseline ajakirjanik Ede Schank Tamkivi ETV saates "Ringvaade".

Schank Tamkivi on suur biograafiate fänn ja kinnitas, et raamat oli kirjutatud südamlikult ja empaatiavõimega. "Mis on võib-olla natulke tüütum või spetsiifiline lugemine, oli see kampaaniaralli tegemine," ütles naine.

Michelle Obama elulooraamat "Becoming", eestikeelse pealkirjaga "Minu lugu" avaldatakse 31 keeles ja rohkem kui 30 eri riigis,. Raamatu esmatiraaž on kolm miljonit.

Michelle Robinson Obama oli Ameerika Ühendriikide esileedi aastatel 2009–2017. Raamatus "Minu lugu" alustab ta jutustamist lapsepõlvest South Side'is Chicagos, läbi aastate, mil ta püüdis hoida tasakaalus emadust ja juhtpositsioonidele töötamist, kuni perioodini, mil ta elas maailma kõige tuntumal aadressil.

"Mul on oma elu, tuleviku ja Ameerika kohta veel palju õppida. Kuid ma tunnen ennast. Fraser, mu isa, õpetas mind tööd tegema, tihti naerma ja sõna pidama. Marian, mu ema, näitas mulle, kuidas oma häält kasutada ja iseseisvalt mõelda. Pead-jalad koos Chicago South Side'i poolel asuvas väikeses korteris aitasid nad mul näha meie loo tähtsust, minu enda loo tähtsust meie suure riigi suures loos. Isegi siis, kui lugu pole ilus või ideaalne. Isegi siis, kui ta on palju tõelisem, kui sulle endale meeldiks. Sinu lugu on sinu oma, ta jääb alati vaid sinu omaks. See tuleb uhkelt omaks võtta," kirjutab Michelle Obama eessõnas.