101-aastane daam pidas Merkelit Macroni abikaasaks

Macronile järgnenud Merkelit pidas vanadaam presidendi abikaasaks, pöördudes tema poole küsimusega: "Ja teie olete proua Macron?". Merkel seletas, et tema on Saksamaa kantsler ja vanadaami üllatus oli veelgi suurem. Lõpuks tegid kõik kolm koos pilti.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel