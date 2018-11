"Troonide mängu" viimane hooaeg linastub aprillis

Sarja peaosas säravad ka viimasel hooajal näitlejad Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Maisie Williams, Nikolaj Coster-Waldau ja Diana Rigg, kuid andekate näitlejate nimekiri on pikk. Lisaks sellele on läbi hooaegade kaasa teinud muudest valdkonadedest tuntud inimesed nagu laulja Ed Sheeran ja ansambli Coldplay liikmed.

"Troonide mängu" esimene hooaeg linastus HBO kanalil 2011. aastal. See on läbi aegade üks kallimaid ja vaadatumaid seriaale. 2016. aastal sai sellest enim Emmy auhindu võitnud telesari.

