Anett avaldas video singlile "Don't Pretend"

"Kuulan alati elevusega akustilisi salvestusi oma lemmiklugudest, sest nii saab miski, mis mulle juba meeldib, kuidagi uue hingamise. Vaatan samale loole täiesti uue pilguga peale ja tunnetan seda hoopis teisiti. Sellepärast tahtsin väga ka enda "Don't Pretendist" teha sellise versiooni, kus paneme ta oma algsesse kitarr pluss laul võtmesse ja anname loo mõtte puhtalt nii video kui helipildi mõttes kuulajale kätte," iseloomustas uut, akustilist versiooni Anett.

Video valmis koostöös režissööri Laura Lisete Roosaare ja Mart Varesega.

Järgmisel nädalal, 23. novembril astub Anett üles tunnustatud Rootsi artisti Jennie Abrahamsoni kontserdi erikülalisena Kivi Paber Käärides Telliskivi loomelinnakus.

"Don't Pretend" on Aneti teine soolosingel ja märgib laulja-laulukirjutaja jaoks stiililiselt uusi katsetusi. Anett on inspireeritud jazzi- ja soulivokaalidest, mis seotud R&B elementide ja elektroonilise helimaastikuga. Anett kirjutab ja salvestab uut muusikat, mida on oodata uue aasta alguseks.

Anett on tegutsenud nii bändi Wilhelm solistina kui sooloartistina. 2014. aastal jõudis Wilhelm Eesti Laulu finaali looga "Resignal" ja 2015. aastal poolfinaali looga "Light up your mind". Seejärel jätkas Anett sooloartistina, andes välja esimese singli "Strong", mis jõudis Eesti Laul 2016 poolfinaali.