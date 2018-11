Märt Koigi esimene õppetund ERR-is: siin majas ei ropendata

Satiirisaate "Ongi Koik" saatejuht Märt Koik avaldas, et hakkas ühiskonnakriitilisi videoid Youtube'i laadima tänu endisele poliitikule Kristiina Ojulandile. Tänaseks on internetivideotest kasvanud välja satiirisaade "Ongi Koik" ETV2 kanalil.

"Selle esimese lükke andis ikkagi meie üks professionaalne kloun, kes meil on. Neid on Eestis kolm - Piip, Tuut ja Kristiina Ojuland. Kristiina Ojuland oli kunagi sellises saates nagu "Vabariigi kodanikud". Ta ajas nii haiget juttu suust välja, see oli siis minu esimene video, mis ma tegin," ütles Koik Raadio 2 hommikuprogrammis. Video kandis pealkirja "Ojulandi populistlik demagoogia".

Järgmisteks videoteks andis juba tõuke Tallinna TV-s jooksnud seriaal "Savisaare protsess". "Mis minu kui näitleja jaoks vaadates oli nii õudne, et ma pidin sellest rääkima. Sealt tuli laiem tuntus ja kui sealt see laiem tuntus tuli, mõtlesin ma, et ma saan seda ära kasutada ja olla edasi sotsiaalkriitiline," rääkis Koik.

Sellest ajast on Koik ühiskonnakriitilisi videoid Youtube'i laadinud ja jagab nüüd kriitikat ka ETV2 eetris. Koik tunnistas, et esimene saade möödunud laupäeval tõi kaasa ka konstruktiivset kriitikat. "Ma ei ole veel tapmisähvardusi saanud ja inimesed on olnud väga konstruktiivsed. Keegi kirjutas Facebookis, et nalja ei oska teha ja oleks pidanud köögis mängima kokka, mitte ronima ERR-i," rääkis Koik, kes on tuntud näitlejana Kanal 2 seriaalist "Köök".

Koik ei lasknud end aga kommentaarist heidutada ja astub ka sel laupäeval kell 22 ETV2 eetrisse. Koigi sõnul on oluline, et ühiskonnas oleks debatt ning seda ta oma saatega proovibki pakkuda. "Tahan pakkuda alternatiivset vaadet, kuigi mõne inimese arvates võib minu seisukoht olla väga mainstream. Samas pakkuda seda, et äkki on veel inimesi, kes nii mõtlevad või kui keegi ei mõtle nii, saaksid teised aru, et mina mõtlen teistmoodi," selgitas Koik, miks talle on oluline oma mõtteid teistega jagada.

Koik kinnitas, et tema mõtted tekitavad vaatajates tihti vastakaid tundeid ja ka tema huumorisse suhtutakse erinevalt. "Kui ma läksin esimest korda uudistemajja, olin ma majas olnud kolm minutit, kui minu juurde tuli inimene ja ütles, et siin majas ei ropendata. Tegelikult ma tean, kus ma võin ropendada ja kus mitte," ütles Koik. Uues satiirisaates saab ta aga rääkida kõigest, mis südamel. "Tegelikult me võime kõigest rääkida, aga toimetaja ütleb, kas sellest on mõtet rääkida. Isiklikult ma tunnen, et ma ei ole kuidagi piiratud," kinnitas Koik.

Koomiku sõnul juhtub aga sedagi, et vahest ei paku ühiskond midagi olulist, mille osas seiskuohta võtta. "Kes on kursis minu Youtube'i kanaliga, nad teavad, et see on normaalne, et Märt ei tee kaks kuud videot, sest on mingisugune teema, mis ei ole lihtsalt nii põletav, et sellest oleks vaja rääkida. Tegelikult praegu on natukene see periood küll," tunnistas Koik.

Värskes satiirisarjas "Ongi Koik" saavad aga kõik, kes Eesti elus natukenegi pead tõstavad, terava huumorivihaga Koigi käest üle turja. Saate režissöörid on Andres Lepasar ja Hanna Šein, toimetaja Reimo Sildvee. "Ongi Koik" on ETV2 eetris laupäeviti kell 22.