"Grimmituba" avab Vene teatri kulissidetaguse elu

Teatri juhtivaid näitlejaid tervitavad nende kolleeg Tatjana Kosmõnina ja teatri kunstiline juht Filipp Loss.

Tatjanaga vesteldakse grimmitoas, kust ta koos oma külalistega jälgib, kuidas nad kordamööda kunstilise juhi juurde tõsisele jutuajamisele lähevad.

"Saatesari "Grimmituba" on pühendatud teatri eesolevale juubelile. Saadetes me tutveme Vene teatri näitlejatega, kuulame jutte nende tööst ja tegemistest ning tutvume teatrielu detailidega, mis tavaliselt on pealtvaatajate eest peidetud," selgitas saatejuht.

"Grimmituba" on eetris teisipäeviti kell 20.30. Kokku on seitse saadet. "Liiga vähe, et tutvuda kõige meie näitlejatega, aga kui "Grimmituba" meeldib vaatajatele, ma loodan, et me jätkame sarjaga," avaldas Kosmõnina lootust.

"Grimmituba" on ETV+ kanali eetris teisipäeviti kell 20.30. Kordus on eetris pühapäeval.