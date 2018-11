Kanye West lükkas uue albumi ilmumist taaskord edasi

"Pärast uuesti lavale astumist mõistan, et uus album, mille kallal ma olen töötanud, pole veel valmis," kirjutas West teisipäeval Twitteris pärast tema ja Kid Cudi räpi superduo Kids See Ghosts esinemist festivalil Camp Flog Gnaw, vahendas Pitchfork.

It felt so good being on the stage last night with my brother Cudi. After performing again, I realize the new album I've been working on isn't ready yet. I'll announce the release date once it's done. Thank you for understanding.