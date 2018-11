"Ringvaate" testiga selgitatakse välja, kas Eesti on parem kui Läti

Eesti ja Läti on mõlemad võitnud Eurovisiooni ühe korra. "Kas mitte Läti võistluslugu ei olnud selles süüdi, et Eurovisioon läks palaganiks ära?" tõstatas Mart Normet küsimuse ja tõdes, et tegelikult ta Läti võidulugu täpselt ei mäletagi.

Eesti võiduloo "Everybody" kohta tunnistas Mart Normet seda, et laval tekkis esinejate vahel võimas energia. "Taustatantsija Lauri Pihlap meenutas, et tegelikult nende koreograafia oli suvaline," tõdes ta ja lisas, et praegu timmitakse kõik laval toimuv nanosekundini välja.

Normet tõdes, et kui Eestil on emakeelsete lugudega läinud Eurovisioonil väga hästi, tuues välja Urban Symphony "Rändajate" ja Ott Leplandi "Kuula" kuuendad kohad, siis Läti on vaid korra käinud lätikeelse looga Eurovisioonil, aga siis ei pääsenud nad finaali.

Läti tugevatest Eurovisiooni võistluslugudest tõstis Mart Normet esile Aminata pala "Love Injected", mis läks finaalis mööda isegi Eesti võistloost, Elina Borni & Stig Rästa palast "Goodbye to Yesterday". "See oli erakordselt tugev aasta," tõdes ta.

Eesti ja Läti vahelises Eurovisiooni-võistluses jäi peale siiski Eesti. Eurovisiooni edukuse tabelis on Eesti 23. kohal ja Läti 29. kohal.