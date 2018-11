Põhjaka kokk Tareq Taylorist: ta ei ole ainult telekokk, tal on ka restoranid

"Mina sain umbes kümme minutit enne tema saabumist teada, et ta meile tuleb," sõnas Ott Tomik "Ringvaates" ja selgitas, et tegelikult pidi Taylor külastama nende naabertalu ehk Kalamatsi meiereid, kuid halva ilma tõttu ei olnud võimalik õues süüa teha ning koliti ümber hoopis Põhjakasse. "Nii palju, kui meie istusime laua taga, siis Tareq Taylor ei ole ainult telekokk, tal on ka restoranid ja kuigi ta praegu tegeleb rohkem telesaatega, siis ta on ikkagi ka päriselt kokk."

Koos Tareq Tayloriga külastasid nad Põhjaka keldrit, kus neil on erinevad hoidised, mida nad talveks teevad. "Mõnes mõttes Skandinaavia on oma toorainete poolest veidi sarnane, erinevus tuleb võib-olla tehnikatest, talle meeldis väga astelpajunaps, mida me teeme," sõnas Tomik ja tõi välja ka selle, et telekokale maitses väga nende valmistatud põdraliha. "Skandinaavias võib ka ulukiliha saada, aga see on enamasti kasvanduses kasvatatud."